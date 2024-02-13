Влада Одещини прогнозує збільшення урожаю - цьогоріч завершать реконструкцію трьох зрошувальних систем
Київ • УНН
Три зрошувальні системи на півдні Одеської області проходять капітальний ремонт та реконструкцію, що фінансується з обласного бюджету, щоб збільшити зрошувальні площі на 6 400 га до початку 2024 року.
На півдні Одеської області триває капітальний ремонт та реконструкція трьох зрошувальних систем: Ташбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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Реалізація проектів здійснюється коштом обласного бюджету, уточнив Кіпер.
"До 6400 га - саме на стільки очікується збільшення площ поливу після реконструкції трьох зрошувальних систем.
Орієнтована дата закінчення робіт - до початку поливного сезону 2024", - додав він.
Кіпер додав, що в рамках дії Регіональної програми розвитку АПК Одеської області на 2019-2025 роки "Аграрна Одещина" розроблено та виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 12 державних меліоративних об’єктів.
"Найближчим часом всі меліоративні об’єкти заплановано передати з державної власності в управління організаціям водокористувачів (ОВК).
На даний час в Одеській області створено та зареєстровано 8 об’єднань водокористувачів. Інші 4 потенційні ОВК, які мають намір об’єднатися проходять початкові етапи створення", - інформує очільник облдержадміністрації.
Він також додав, що коштом водокористувачів та міжнародних донорських організацій планується модернізація внутрішньогосподарських зрошуваних систем та відновлення функціонування пошкоджених.