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Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем

Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 17:41  •  7131 просмотра

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Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.

На юге Одесской области продолжается капитальный ремонт и реконструкция трех оросительных систем: Ташбунарской, Измаильской и Нагирнянской. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Реализация проектов осуществляется за счет областного бюджета, уточнил Кипер.

"До 6400 га - именно на столько ожидается увеличение площадей полива после реконструкции трех оросительных систем.

Ориентировочная дата окончания работ - до начала поливного сезона 2024", - добавил он.

Кипер добавил, что в рамках действия Региональной программы развития АПК Одесской области на 2019-2025 годы "Аграрная Одесчина" разработана и изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию 12 государственных мелиоративных объектов.

"В ближайшее время все мелиоративные объекты запланировано передать из государственной собственности в управление организациям водопользователей (ОВК).

В настоящее время в Одесской области создано и зарегистрировано 8 объединений водопользователей. Другие 4 потенциальные ОВК, которые намерены объединиться проходят начальные этапы создания", - информирует глава облгосадминистрации.

Он также добавил, что за счет водопользователей и международных донорских организаций планируется модернизация внутрихозяйственных орошаемых систем и восстановление функционирования поврежденных.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем

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