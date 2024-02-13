Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем
Киев • УНН
Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.
На юге Одесской области продолжается капитальный ремонт и реконструкция трех оросительных систем: Ташбунарской, Измаильской и Нагирнянской. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Реализация проектов осуществляется за счет областного бюджета, уточнил Кипер.
"До 6400 га - именно на столько ожидается увеличение площадей полива после реконструкции трех оросительных систем.
Ориентировочная дата окончания работ - до начала поливного сезона 2024", - добавил он.
Кипер добавил, что в рамках действия Региональной программы развития АПК Одесской области на 2019-2025 годы "Аграрная Одесчина" разработана и изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию 12 государственных мелиоративных объектов.
"В ближайшее время все мелиоративные объекты запланировано передать из государственной собственности в управление организациям водопользователей (ОВК).
В настоящее время в Одесской области создано и зарегистрировано 8 объединений водопользователей. Другие 4 потенциальные ОВК, которые намерены объединиться проходят начальные этапы создания", - информирует глава облгосадминистрации.
Он также добавил, что за счет водопользователей и международных донорских организаций планируется модернизация внутрихозяйственных орошаемых систем и восстановление функционирования поврежденных.
Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем
Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.
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