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Візит президента США до Європи: у Байдена та Зеленського не буде можливості зустрітися - журналіст

Київ • УНН

 • 17623 перегляди

Президенти США та України не матимуть можливості зустрітися під час поїздки Байдена до Європи. Це одна з причин, чому Байден заздалегідь зателефонував Зеленському, повідомила речниця Білого дому.

Візит президента США до Європи: у Байдена та Зеленського не буде можливості зустрітися - журналіст

У Президента США Джо Байдена та Президента України Володимира Зеленського не буде можливості зустрітися протягом поїздки американського лідера до Європи.  Про це повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на речницю Білого дому, передає УНН.  

"У Байдена та Зеленського не буде можливості зустрітися протягом поїздки Байдена до Європи, і це одна з причин, чому Байден зателефонував Зеленському завчасно", - процитував Яриш слова речниці Білого дому.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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