Визит президента США в Европу: у Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться - журналист
Киев • УНН
Президенты США и Украины не будут иметь возможности встретиться во время поездки Байдена в Европу. Это одна из причин, почему Байден заранее позвонил Зеленскому, сообщила пресс-секретарь Белого дома.
У Президента США Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского не будет возможности встретиться в течение поездки американского лидера в Европу. Об этом сообщил журналист Остап Ярыш со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.
"У Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться в течение поездки Байдена в Европу, и это одна из причин, почему Байден позвонил Зеленскому заблаговременно", - процитировал Ярыш слова пресс-секретаря Белого дома.
Ранее
Президент США Джо Байден вскоре поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит сегодня о существенном пакете военной помощи для Украины.