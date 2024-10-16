Визит президента США в Европу: у Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться - журналист

У Президента США Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского не будет возможности встретиться в течение поездки американского лидера в Европу. Об этом сообщил журналист Остап Ярыш со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.

"У Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться в течение поездки Байдена в Европу, и это одна из причин, почему Байден позвонил Зеленскому заблаговременно", - процитировал Ярыш слова пресс-секретаря Белого дома.

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Президент США Джо Байден вскоре поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит сегодня о существенном пакете военной помощи для Украины.