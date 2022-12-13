Війна проти України продовжить підривати геополітичні кампанії путіна – ISW

Деталі

За даними міноборони великої британії, президент росії підписав закон про виділення понад дев'яти трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність у бюджеті на 2023 рік. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту росії у 2021 році.

Витрати росії на оборону значно зросли і становитимуть понад 30% всього бюджету країни на 2023 рік. Таким чином путін продовжить виснажувати свій бюджет на війну в Україні, що призведе до припинення фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

У звіті зазначили, що російські війська перекидають техніку й особовий склад із Сирії, Нагірного Карабаху. Аналітики припускають, що армія рф може відмовитися від інших бойових дій та операцій на користь продовження затяжної війни в Україні.

Але диктатор, як і раніше, не хоче жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

ISW пише, що путін безуспішно намагався відновити позиції росії в Центральній Азії, запропонувавши створити тристоронній союз між росією, Казахстаном й Узбекистаном наприкінці листопада і на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Бішкеку.

Додамо

У попередньому звіті ISW ішлося, що володимир путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх лідерів псевдореспублік через нездатність російських військ "відвоювати" Донбас.