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Війна проти України продовжить підривати геополітичні кампанії путіна – ISW

Війна проти України продовжить підривати геополітичні кампанії путіна – ISW

Київ • УНН

 • 552550 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін продовжує витрачати свій бюджет на війну в Україні та, ймовірно, припинить фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

За даними міноборони великої британії, президент росії підписав закон про виділення понад дев'яти трильйонів рублів (приблизно 143 мільярди доларів) на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність у бюджеті на 2023 рік. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту росії у 2021 році.

Витрати росії на оборону значно зросли і становитимуть понад 30% всього бюджету країни на 2023 рік. Таким чином путін продовжить виснажувати свій бюджет на війну в Україні, що призведе до припинення фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

У звіті зазначили, що російські війська перекидають техніку й особовий склад із Сирії, Нагірного Карабаху. Аналітики припускають, що армія рф може відмовитися від інших бойових дій та операцій на користь продовження затяжної війни в Україні.

Але диктатор, як і раніше, не хоче жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

ISW пише, що путін безуспішно намагався відновити позиції росії в Центральній Азії, запропонувавши створити тристоронній союз між росією, Казахстаном й Узбекистаном наприкінці листопада і на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Бішкеку.

Додамо

У попередньому звіті ISW ішлося, що володимир путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх лідерів псевдореспублік через нездатність російських військ "відвоювати" Донбас.

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