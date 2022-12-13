Война против Украины продолжит подрывать геополитические кампании путина – ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин продолжает тратить свой бюджет на войну в Украине и, вероятно, перестанет финансировать другие международные или внутренние кампании. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
По данным минобороны Великобритании, президент россии подписал закон о выделении более девяти триллионов рублей (примерно 143 миллиарда долларов) на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в бюджете на 2023 год. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта россии в 2021 году.
Расходы россии на оборону значительно возросли и составят более 30% всего бюджета страны на 2023 год. Таким образом путин продолжит истощать свой бюджет на войну в Украине, что приведет к прекращению финансирования других международных или внутренних кампаний.
В отчете отметили, что российские войска перебрасывают технику и личный состав из Сирии, Нагорного Карабаха. Аналитики предполагают, что армия рф может отказаться от других боевых действий и операций в пользу продолжения затяжной войны в Украине.
Но диктатор по-прежнему не хочет жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проектированию власти.
ISW пишет, что путин безуспешно пытался восстановить позиции россии в Центральной Азии, предложив создать трехсторонний союз между россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и на заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке.
Добавим
В предыдущем отчете ISW говорилось, что владимир путин рискует потерять поддержку со стороны бывших лидеров псевдореспублик из-за неспособности российских войск "отвоевать" Донбасс.