путін ризикує втратити підтримку колишніх лідерів псевдореспублік через нездатність армії "відвоювати" Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російський президент володимир путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх проміжних лідерів республіки та ветеранів через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та “захистити” Донбас.
Проц е повідомляє УНН з посиланням на звіт експертів з американського інституту вивчення війни.
Деталі
Колишній “міністр оборони самопроголошеної Донецької народної республіки” Ігор Гіркін, який також керував облогою Слов’янська у 2014 році, прямо розкритикував путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька з артилерійської зони. Він, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як “стабільний”, заявивши, що лише Путін і Міністерство оборони Росії (МО) вважає війну успішною.
Другий “ексміністр безпеки ДНР” Олександр Ходаковський відзначив появу критики на адресу путіна, зазначивши, що тривале правління не було повністю вдалим. Він також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу.
Відомий російський “військовий кореспондент” також звинуватив російські збройні сили в тому, що вони не вели контр вогонь під час оборони міста Донецька, попри те, що вони ніколи цього не робили протягом попередніх восьми років війни.
Нагадаємо
путін заявив у п’ятницю, що зрештою необхідно буде укласти угоду про припинення бойових дій в Україні через дев’ять місяців після того, як кремль розпочав свою “спеціальну військову операцію”.