путін заявив, що "готовий до мирної угоди" з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. путін заявив у п'ятницю, що зрештою необхідно буде укласти угоду про припинення бойових дій в Україні через дев'ять місяців після того, як кремль розпочав свою "спеціальну військову операцію", передає УНН.
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"Довіра, звичайно, майже на нулі… але зрештою доведеться домовлятися", - заявив путін на саміті регіональних лідерів у столиці Киргизстану.
"Я багато разів говорив, що ми готові до цих угод, і ми відкриті (для них)", - додав він.
Доповнення
Коментарі путіна прозвучали у відповідь на зауваження колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про Мінські угоди, укладені з Парижем та Берліном для припинення бойових дій між росією та Україною.
Меркель заявила газеті Die Zeit, що угоди 2014 року були "спробою дати Україні час" і що Київ використав їх, щоб "стати сильнішим".
путін у Бішкеку сказав, що він "розчарований" коментарями Меркель, додавши, що він "завжди припускав, що уряд Німеччини діє не чесно".
"Після таких заяв постає питання: як ми можемо домовитися? І чи є з ким домовлятися? Які гарантії?" - сказав путін.