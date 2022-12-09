путин заявил, что "готов к мирному соглашению" с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. путин заявил в пятницу, что в конце концов необходимо будет заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине через девять месяцев после того, как кремль начал свою "специальную военную операцию", передает УНН.
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"Доверие, конечно, почти на нуле… но в конце концов придется договариваться", - заявил путин на саммите региональных лидеров в столице Кыргызстана.
"Я много раз говорил, что мы готовы к этим соглашениям, и мы открыты (для них)", – добавил он.
Дополнение
Комментарии путина прозвучали в ответ на замечание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, заключенных с Парижем и Берлином для прекращения боевых действий между россией и Украиной.
Меркель заявила газете Die Zeit, что соглашения 2014 года были "попыткой дать Украине время" и что Киев использовал их, чтобы "стать сильнее".
путин в Бишкеке сказал, что он "разочарован" комментариями Меркель, добавив, что он "всегда предполагал, что правительство Германии действует нечестно".
"После таких заявлений возникает вопрос: как мы можем договориться? И есть ли с кем договариваться? Какие гарантии?" – сказал путин.