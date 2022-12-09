путин заявил, что "готов к мирному соглашению" с Украиной

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"Доверие, конечно, почти на нуле… но в конце концов придется договариваться", - заявил путин на саммите региональных лидеров в столице Кыргызстана.

"Я много раз говорил, что мы готовы к этим соглашениям, и мы открыты (для них)", – добавил он.

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Комментарии путина прозвучали в ответ на замечание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, заключенных с Парижем и Берлином для прекращения боевых действий между россией и Украиной.

Меркель заявила газете Die Zeit, что соглашения 2014 года были "попыткой дать Украине время" и что Киев использовал их, чтобы "стать сильнее".

путин в Бишкеке сказал, что он "разочарован" комментариями Меркель, добавив, что он "всегда предполагал, что правительство Германии действует нечестно".

"После таких заявлений возникает вопрос: как мы можем договориться? И есть ли с кем договариваться? Какие гарантии?" – сказал путин.