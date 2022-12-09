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путіна розчарували слова Меркель про мінські угоди

путіна розчарували слова Меркель про мінські угоди

Київ • УНН

 • 1053436 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив, що його розчарували слова ексканцлера ФРН Ангели Меркель про Мінські угоди. Про це він заявив журналістам, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Це розчаровує. Я, відверто кажучи, не очікував почути це від колишнього федерального канцлера, тому що я завжди виходив, що керівництво ФРН веде з нами себе щиро", — сказав путін.

При цьому путін зазначив, що Німеччина була на боці України, але йому здавалося, що керівництво Німеччини "завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, які були досягнуті в рамках Мінського процесу".

Контекст

Колишній канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди, підписані між Україною та росією у 2014 році, дали Києву "дорогоцінний час" для того, щоб стати сильнішим.

путін заявляв, що можна було розпочати повномасштабну війну проти України раніше, але росія нібито розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2". 

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