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Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее - Меркель

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, подписанные между Украиной и россией в 2014 году, дали Киеву "драгоценное время" для того, чтобы стать сильнее, пишет УНН со ссылкой на интервью политики немецкого издания Die Zeit.

Детали

Меркель отметила, что обсуждаемое в 2008 году инициирование вступления Украины и Грузии в НАТО она считала "неправильным", поскольку страны не имели для этого необходимых предпосылок. По ее мнению, тогда не были полностью проанализированы последствия такого решения как относительно действий России против Грузии и Украины, так и относительно НАТО и его правил оказания помощи.

Зато она отметила, что минские соглашения 2014 года были "попыткой дать Украине время" и "предотвратить такую войну". Бывший канцлер добавила, что если это "не удалось, не означает, что попытки были ошибочны".

Цитата

"Она (Украина, - ред.) использовала это время, чтобы стать сильнее, что вы видите сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина. Как вы видели в битве за Дебальцево (Донецкой области, – ред.) в начале 2015 года, тогда путин легко мог их захватить. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас, чтобы помочь Украине", - сказала Меркель.

Она подчеркнула: "Нам всем было понятно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время".

Напомним

В интервью Die Zeit Меркель признала, что в ее политике в отношении России были провалы.

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