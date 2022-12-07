Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала провали в політиці щодо росії

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"Нам слід було швидше відреагувати на агресивність росії", - сказала Меркель в інтерв'ю тижневику Die Zeit, яке вийде в четвер.

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У ході агресивної війни росії в Україні все частіше звучала критика політики тодішнього канцлера щодо росії. Зокрема, питання про те, чому Меркель дозволила Німеччині стати все більш залежною від російського імпорту енергоносіїв, зокрема з метою будівництва німецько-російського газопроводу "Північний потік – 2".

Проте, озирнувшись назад, колишній канцлер не вважає, що схвалення будівництва газопроводу було помилкою. Заборона проекту призвела б до "небезпечного погіршення клімату в росії", заявила Меркель. Крім того, залежність від російського газу є не лише результатом спільного проекту газопроводу. Насамперед це пов'язано з тим, що менше газу було поставлено з Норвегії, Великої Британії та Нідерландів.