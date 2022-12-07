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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала провалы в политике по отношению к россии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала провалы в политике по отношению к россии

Киев • УНН

 • 1085807 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в ее политике по отношению к россии были провалы, передает УНН.

Цитата

"Нам следовало быстрее отреагировать на агрессивность россии", - сказала Меркель в интервью еженедельнику Die Zeit, которое выйдет в четверг.

Детали

В ходе агрессивной войны россии в Украине все чаще звучала критика политики тогдашнего канцлера в отношении россии. В частности, вопрос о том, почему Меркель позволила Германии стать все более зависимой от российского импорта энергоносителей, в частности, с целью строительства немецко-российского газопровода "Северный поток – 2".

Однако, оглядевшись назад, бывший канцлер не считает, что одобрение строительства газопровода было ошибкой. Запрет проекта привел бы к "опасному ухудшению климата в россии", заявила Меркель. Кроме того, зависимость от российского газа не только результат совместного проекта газопровода. Прежде всего, это связано с тем, что меньше газа было поставлено из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.

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