Мінські угоди дали Києву час стати сильнішим - Меркель

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Меркель зазначила, що ініціювання вступу України та Грузії до НАТО, яке обговорювалося у 2008 році, вона вважала "неправильним", оскільки країни не мали для цього необхідних передумов. На її думку, тоді не були повністю проаналізовані наслідки такого рішення як щодо дій росії проти Грузії та України, так і щодо НАТО та його правил надання допомоги.

Натомість вона зауважила що, мінські угоди 2014 року були "спробою дати Україні час" та "запобігти такій війні". Колишня канцлерка додала, що якщо це "не вдалось, не означає, що спроби були помилковими".

Цитата

"Вона (Україна, - ред.) використала цей час, щоб стати сильнішою, що ви бачите сьогодні. Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. Як ви бачили в битві за Дебальцеве (Донецької області, – ред.) на початку 2015 року, тоді путін легко міг їх захопити. І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки роблять зараз, щоб допомогти Україні", - сказала Меркель.

Вона наголосила: "Нам усім було зрозуміло, що конфлікт заморожений, що проблема не вирішена, але це дало Україні дорогоцінний час".

Нагадаємо

В інтерв'ю Die Zeit Меркель визнала, що у її політиці щодо росії були провали.