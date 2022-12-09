путин о войне в Украине: "Можно было и раньше начать"

путин отметил, что прозвучавшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях "говорит только о том, что мы сделали все правильно с точки зрения начала специальной военной операции (войны – ред)".

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Цитата

"Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять. Руководство Украины словами бывшего президента (Петра Порошенко – ред.) тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять. Но я все-таки рассчитывал, что другие участники были искренни с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали, и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть и раньше надо было все это (полномасштабную войну – ред.) начинать, но просто мы рассчитывали все-таки, что сможем договориться в рамках Минских соглашений", - заявил путин.

Кроме того, путин утверждает, что война идет якобы своим чередом и никаких проблем с ней нет.

Дополнение

Меркель заявила, что Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее.