путін про війну в Україні: "Можна було і раніше починати"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив, що можна було розпочати повномасштабну війну проти України раніше, але росія нібито розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2". Про це він заявив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАРС.
путін зазначив, що заява ексканцлера Німеччини Ангели Меркель про Мінські угоди "говорить тільки про те, що ми зробили все правильно з точки зору початку спеціальної військової операції (війни – ред)".
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Цитата
"Виявляється, що ніхто Мінські угоди не збирався виконувати. Керівництво України словами колишнього президента (Петра Порошенка – ред.) теж про це сказало, що не збирався, підписував, але не збирався виконувати. Але я таки розраховував, що інші учасники були щирі з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали, і сенс полягав тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Можливо, і раніше треба було все це (повномасштабну війну – ред.) починати, але просто ми розраховували все-таки, що зможемо домовитися в рамках Мінських угод", - заявив путін.
Крім того, путін стверджує, що війна йде нібито своєю чергою і жодних проблем з нею немає.
Доповнення
Меркель заявила, що Мінські угоди дали Києву час стати сильнішими.