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путина разочаровали слова Меркель о минских соглашениях

путина разочаровали слова Меркель о минских соглашениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин заявил, что его разочаровали слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Об этом он заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — сказал путин.

При этом путин указал, что Германия была на стороне Украины, но ему казалось, что руководство Германии «всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в рамках Минского процесса.

Контекст

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения, подписанные между Украиной и россией в 2014 году, дали Киеву "драгоценное время" для того, чтобы стать сильнее.

путин заявлял, что можно было начать полномасштабную войну против Украины раньше, но рф якобы рассчитывала договориться в рамках "Минска-2". 

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