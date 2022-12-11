путин рискует потерять поддержку бывших лидеров псевдореспублик из-за неспособности армии "отвоевать" Донбасс

ukru
Эксклюзив
16:00 • 47367 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 112649 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 120724 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106695 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101762 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85102 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110271 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135812 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122906 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136649 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131431 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127774 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113140 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 59310 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 45913 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225383 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255978 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194632 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200212 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 59310 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113140 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118049 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125697 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140882 просмотра
Актуальное
путин рискует потерять поддержку бывших лидеров псевдореспублик из-за неспособности армии "отвоевать" Донбасс

путин рискует потерять поддержку бывших лидеров псевдореспублик из-за неспособности армии "отвоевать" Донбасс

Киев • УНН

 • 1295113 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российский президент владимир путин рискует потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров республики и ветеранов из-за неспособности российских войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и “защитить” Донбасс.

Проц е сообщает УНН со ссылкой на отчет экспертов из американского института изучения войны.

Детали

Бывший “министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики” Игорь Гиркин, который также руководил осадой Славянска в 2014 году, прямо раскритиковал путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка из артиллерийской зоны. Он, в частности, раскритиковал заявление путина от 9 декабря, охарактеризовавшего ход спецоперации как “стабильный”, заявив, что только путин и Министерство обороны России (МО) считает войну успешной.

Второй “экс-министр” безопасности ДНР" Александр Ходаковский отметил появление критики в адрес путина, отметив, что длительное правление не было полностью удачным. Он также отметил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника русского Генштаба.

Известный русский “военный корреспондент” также обвинил русские вооруженные силы в потому, что они не вели контр огонь во время обороны города Донецка, несмотря то, что они никогда этого не делали в течение предыдущих восьми лет войны.

Напомним

путин заявил в пятницу, что в конце концов необходимо будет заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине через девять месяцев после того, как кремль начал свою “специальную военную операцию”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы