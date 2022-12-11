Детали

Бывший “министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики” Игорь Гиркин, который также руководил осадой Славянска в 2014 году, прямо раскритиковал путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка из артиллерийской зоны. Он, в частности, раскритиковал заявление путина от 9 декабря, охарактеризовавшего ход спецоперации как “стабильный”, заявив, что только путин и Министерство обороны России (МО) считает войну успешной.

Второй “экс-министр” безопасности ДНР" Александр Ходаковский отметил появление критики в адрес путина, отметив, что длительное правление не было полностью удачным. Он также отметил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника русского Генштаба.

Известный русский “военный корреспондент” также обвинил русские вооруженные силы в потому, что они не вели контр огонь во время обороны города Донецка, несмотря то, что они никогда этого не делали в течение предыдущих восьми лет войны.

Напомним

путин заявил в пятницу, что в конце концов необходимо будет заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине через девять месяцев после того, как кремль начал свою “специальную военную операцию”.