Виводити війська з Афганістану було помилкою - Міноборони Британії

Цитата

“Я думаю, що діяти таким чином (виводити війська, — ред.) було помилкою. І що ми, міжнародна спільнота, заплатимо за наслідки цієї помилки/ Звичайно, я стурбований, я відчуваю, що зараз не найкращий час для цього рішення, тому що „Аль-Каїда“, ймовірно, повернеться”, — заявив він.

Контекст

Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Президент Джо Байден заявив, що військова місія в країні завершиться 31 серпня 2021 року.

Радикальний рух “Талібан” організувало масштабний наступ і захопило багато провінцій. Так, напередодні стало відомо про захоплення другого за величиною афганського міста Кандагар, а також третього за величиною — Герата.

За даними військової розвідки США, протягом 30-90 днів таліби можуть захопити і столицю — Кабул.