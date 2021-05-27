Виверження вулкану в Конго: тисячі людей покинули Гому після другого попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Місцева влада заявила, що гора Ньірагонго може знову почати виверження без особливого попередження. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Ндіма Конгба, військовий губернатор провінції Північне Ківу, наказав в четвер евакуювати майже третину жителів міста, заявивши, що магма була виявлена під Гомою і довколишніх озерах Ківу.
"Зараз ми не можемо виключити виверження на суші або під озером", - сказав Конгба.
Він додав, що існують і інші ризики, пов'язані із взаємодією магми і води в озері, такі як викид потенційно небезпечних газів.
За його словами, в 10-ти районах міста оголошена евакуація через загрозу лави.
"Дуже важливо триматися подалі від потоків лави через небезпеку смерті від задухи або опіків, - сказав він. - Люди повинні брати з собою мінімум... Евакуацію потрібно проводити спокійно і без поспіху".
Влада організувала транспортування людей в місто Саке, розташоване приблизно в 20 км на захід від Гоми.
Тисячі виїхали в Руанду, зупинившись в прикордонному місті Гісені.
Влада Руанди направила цих людей в колишній табір біженців.
Контекст
Вулкан, розташований в 10 км від Гоми, в минулі вихідні вивергав лаву, в результаті чого загинуло 32 людини і тисячі залишилися без даху над головою.
Тисячі людей полишили домівки, але деякі жителі почали повертатися.
Район стрясали підземні поштовхи, що зруйнували кілька будинків, а в землі утворилися дві тріщини довжиною кілька сотень метрів.
Струси також відчувалися більш ніж за 90 км від столиці Руанди Кігалі.
Доповнення
Гора Ньірагонго - один з найбільш активних вулканів у світі, але були побоювання, що його активність не спостерігалася належним чином обсерваторією вулкана Гома, оскільки Всесвітній банк скоротив фінансування через звинувачення в корупції.
У звіті від 10 травня обсерваторія попередила про збільшення сейсмічної активності.
У минулому році директор обсерваторії Катч Карум повідомив "Науці в дії" Всесвітньої служби ВВС, що лавове озеро вулкану швидко наповнюється, збільшуючи ймовірність виверження в найближчі кілька років. Але він також попередив, що землетрус може спровокувати катастрофу раніше.
Останнє велике виверження гори Ньірагонго відбулося в 2002 році. В результаті цього виверження загинули 250 осіб, а 120 000 залишилися без даху над головою.
Довідка
Гома - місто в ДРК на березі озера, в якому проживає близько 670 000 людей.