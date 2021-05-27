Виверження вулкану в Конго: тисячі людей покинули Гому після другого попередження

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 10366 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 44382 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 130868 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 168268 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 151296 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 154519 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106274 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87568 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 201505 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89386 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
80%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 84398 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 25517 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 38449 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 47401 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 64035 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 168323 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 201508 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 293800 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 459217 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 443808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12763 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37588 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42747 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43007 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43754 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Виверження вулкану в Конго: тисячі людей покинули Гому після другого попередження

Київ • УНН

 • 18417 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Місцева влада заявила, що гора Ньірагонго може знову почати виверження без особливого попередження. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.

Виверження вулкану в Конго: тисячі людей покинули Гому після другого попередження

Деталі

Ндіма Конгба, військовий губернатор провінції Північне Ківу, наказав в четвер евакуювати майже третину жителів міста, заявивши, що магма була виявлена ​​під Гомою і довколишніх озерах Ківу.

"Зараз ми не можемо виключити виверження на суші або під озером", - сказав Конгба.

Він додав, що існують і інші ризики, пов'язані із взаємодією магми і води в озері, такі як викид потенційно небезпечних газів.
За його словами, в 10-ти районах міста оголошена евакуація через загрозу лави.

"Дуже важливо триматися подалі від потоків лави через небезпеку смерті від задухи або опіків, - сказав він. - Люди повинні брати з собою мінімум... Евакуацію потрібно проводити спокійно і без поспіху".

Влада організувала транспортування людей в місто Саке, розташоване приблизно в 20 км на захід від Гоми.

Тисячі виїхали в Руанду, зупинившись в прикордонному місті Гісені.

Влада Руанди направила цих людей в колишній табір біженців.

Контекст

Вулкан, розташований в 10 км від Гоми, в минулі вихідні вивергав лаву, в результаті чого загинуло 32 людини і тисячі залишилися без даху над головою.

Тисячі людей полишили домівки, але деякі жителі почали повертатися.

Район стрясали підземні поштовхи, що зруйнували кілька будинків, а в землі утворилися дві тріщини довжиною кілька сотень метрів.

Струси також відчувалися більш ніж за 90 км від столиці Руанди Кігалі.

Доповнення

Гора Ньірагонго - один з найбільш активних вулканів у світі, але були побоювання, що його активність не спостерігалася належним чином обсерваторією вулкана Гома, оскільки Всесвітній банк скоротив фінансування через звинувачення в корупції.
У звіті від 10 травня обсерваторія попередила про збільшення сейсмічної активності.

У минулому році директор обсерваторії Катч Карум повідомив "Науці в дії" Всесвітньої служби ВВС, що лавове озеро вулкану швидко наповнюється, збільшуючи ймовірність виверження в найближчі кілька років. Але він також попередив, що землетрус може спровокувати катастрофу раніше.

Останнє велике виверження гори Ньірагонго відбулося в 2002 році. В результаті цього виверження загинули 250 осіб, а 120 000 залишилися без даху над головою.

Довідка

Гома - місто в ДРК на березі озера, в якому проживає близько 670 000 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40