Виверження вулкану в Конго: тисячі людей покинули Гому після другого попередження

Деталі

Ндіма Конгба, військовий губернатор провінції Північне Ківу, наказав в четвер евакуювати майже третину жителів міста, заявивши, що магма була виявлена ​​під Гомою і довколишніх озерах Ківу.

"Зараз ми не можемо виключити виверження на суші або під озером", - сказав Конгба.

Він додав, що існують і інші ризики, пов'язані із взаємодією магми і води в озері, такі як викид потенційно небезпечних газів.

За його словами, в 10-ти районах міста оголошена евакуація через загрозу лави.

"Дуже важливо триматися подалі від потоків лави через небезпеку смерті від задухи або опіків, - сказав він. - Люди повинні брати з собою мінімум... Евакуацію потрібно проводити спокійно і без поспіху".

Влада організувала транспортування людей в місто Саке, розташоване приблизно в 20 км на захід від Гоми.

Тисячі виїхали в Руанду, зупинившись в прикордонному місті Гісені.

Влада Руанди направила цих людей в колишній табір біженців.

Контекст

Вулкан, розташований в 10 км від Гоми, в минулі вихідні вивергав лаву, в результаті чого загинуло 32 людини і тисячі залишилися без даху над головою.

Тисячі людей полишили домівки, але деякі жителі почали повертатися.

Район стрясали підземні поштовхи, що зруйнували кілька будинків, а в землі утворилися дві тріщини довжиною кілька сотень метрів.

Струси також відчувалися більш ніж за 90 км від столиці Руанди Кігалі.

Доповнення

Гора Ньірагонго - один з найбільш активних вулканів у світі, але були побоювання, що його активність не спостерігалася належним чином обсерваторією вулкана Гома, оскільки Всесвітній банк скоротив фінансування через звинувачення в корупції.

У звіті від 10 травня обсерваторія попередила про збільшення сейсмічної активності.

У минулому році директор обсерваторії Катч Карум повідомив "Науці в дії" Всесвітньої служби ВВС, що лавове озеро вулкану швидко наповнюється, збільшуючи ймовірність виверження в найближчі кілька років. Але він також попередив, що землетрус може спровокувати катастрофу раніше.

Останнє велике виверження гори Ньірагонго відбулося в 2002 році. В результаті цього виверження загинули 250 осіб, а 120 000 залишилися без даху над головою.

Довідка

Гома - місто в ДРК на березі озера, в якому проживає близько 670 000 людей.