У Конго відбувається вивереження одного із найактивніших вулканів світу

Деталі

Лава від вулкану тече на схід у напрямку до руандійського кордону, далі від прибережного міста Гома, де люди розсіяли паніку і почали покидати свої домівки. Джерело ООН повідомило, що розвідувальний політ вертольота ООН показав, що лава не тече до Гоми чи будь-яких основних населених пунктів.

Представник уряду Конго Патрік Муяя заявив у Twitter, що влада пильно стежить за ситуацією у Гомі. Спостерігачі за вулканами стурбовані тим, що вулканічна активність, яка спостерігалася протягом останніх п'яти років у Нійрагонго, відображає те, що в роки, що передували виверженню в 1977 і 2002 роках.

Доповнення

Востаннє Нійрагонго вибухнув у 2002 році, коли 250 людей загинуло і 120 000 людей залишилися без даху над головою після того, як лава впала в Гому.

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