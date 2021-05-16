В Ісландії на продаж виставили активний вулкан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Ісландії виставили на продаж ділянку землі на півострові Рейк'янес. На ній розташований діючий вулкан Фаградальсф'ядль. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Вулкан почав виверження навесні 2021 року. Власниця землі, на якій розташоване фермерське господарство Храун, Анна Тордіс Гудмундсдоттір вже повідомила, що отримала дві пропозиції щодо купівлі.
За її словами, ця земля належала її родині протягом кількох поколінь. Вона хоче, аби там збудували "щось гарне для публіки".
Геологи, як зазначає Bloomberg, кажуть, що виверження вулкана може тривати протягом декількох років. При цьому він знаходиться всього в годині їзди від столиці Ісландії Рейк'явіка.
Пробудження вулкана вже привернуло багатьох туристів, зазначає видання. У квітні число проживаючих в готелях іноземців збільшилася майже в три рази в порівнянні з роком раніше.
Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір повідомила телеканалу RUV, що влада країни не планує купувати землю, але нові власники повинні будуть надавати людям доступ до ділянки. Вона також сказала, що влада Ісландії виділять 70 млн крон (564 тисяч доларів) на створення інфраструктури на цьому місці.
Довідка
Вулкан Фаградальсф'ядль (дослівно - "гора в строкатій долині") прокинувся 19 березня. Після цього туристи з усього світу стали з'їжджатися на півострів Рейк'янес, щоб полюбуватися на лаву.
На початку квітня було виявлено нову тріщину біля Фаградальсф'ядля. Місцева влада евакуювала туристів від підніжжя вулкана. Нова тріщина знаходиться в 500 метрах від місця першого виверження. За словами льотчиків, її довжина досягає 500 метрів.
Вулкани в Ісландії
У країні є 32 вулканічні системи, які вважаються активними — це найбільша кількість у Європі. В середньому там щоп'ять років відбуваються виверження.
Ісландія розташована на Серединно-Атлантичному хребті — тріщині на дні океану, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Зміщення цих плит частково спричиняє інтенсивну вулканічну активність Ісландії.