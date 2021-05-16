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В Исландии на продажу выставили активный вулкан

Киев • УНН

 • 23655 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Исландии выставили на продажу участок земли на полуострове Рейкьянес. На нем расположен действующий вулкан Фаградальсфьядль. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

В Исландии на продажу выставили активный вулкан

Детали

Вулкан начал извергаться весной 2021 года. Владелица земли, на которой расположено фермерское хозяйство Храун, Анна Тордис Гудмундсдоттир уже сообщила, что получила два предложения о покупке.

По ее словам, эта земля принадлежала ее семье в течение нескольких поколений. Она хочет, чтобы там построили "что-то хорошее для публики".

Геологи, как отмечает Bloomberg, говорят, что извержение вулкана может продолжаться в течение нескольких лет. При этом он находится всего в часе езды от столицы Исландии Рейкьявика.

Пробуждение вулкана уже привлекло многих туристов, отмечает издание. В апреле число проживающих в гостиницах иностранцев увеличилось почти в три раза по сравнению с годом ранее.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир сообщила телеканалу RUV, что власти страны не планирует покупать землю, но новые владельцы должны будут предоставлять людям доступ к участку. Она также сказала, что власти Исландии выделят 70 млн крон (564 тысячи долларов) на создание инфраструктуры на этом месте.

Справка

Вулкан Фаградальсфьядль (дословно - "гора в пестрой долине") проснулся 19 марта. После этого туристы со всего мира стали съезжаться на полуостров Рейкьянес, чтобы полюбоваться.

В начале апреля была обнаружена новая трещину у Фаградальсфьядля. Местные власти эвакуировали туристов от подножия вулкана. Новая трещина находится в 500 метрах от места первого извержения. По словам летчиков, ее длина достигает 500 метров.

Вулканы в Исландии

В стране есть 32 вулканические системы, которые считаются активными - это наибольшее количество в Европе. В среднем там каждые пять лет происходят извержения.

Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте - трещине на дне океана, разделяющего Евразийскую и Североамериканское тектонические плиты. Смещение этих плит частично вызывает интенсивную вулканическую активность Исландии.

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