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В Конго происходит вивереження одного из самых активных вулканов мира

Киев • УНН

 • 24752 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. На Востоке ДРК на горе Нийрагонго началось извержение одного из самых активных вулканов мира. Жители соседнего города Гома в панике покидают свои места. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Конго происходит вивереження одного из самых активных вулканов мира

Детали

Лава от вулкана течет на восток по направлению к руандийской границе, дальше от прибрежного города Гома, где люди рассеяли панику и начали покидать свои дома. Источник ООН сообщил, что разведывательный полет вертолета ООН показал, что лава не течет до Гоми или любых основных населенных пунктов.

Представитель правительства Конго Патрик Муяя заявил в Twitter, что власти пристально следят за ситуацией в Гоме. Наблюдатели за вулканами обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет в Нийрагонго, отражает то, что в годы, предшествовавшие извержению в 1977 и 2002 годах.

Дополнение

Последний раз Нийрагонго взорвался в 2002 году, когда 250 человек погибли и 120 000 человек остались без крыши над головой после того, как лава упала в Гому.

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