Більше 5 тисяч осіб втікли від лави з ДР Конго до Руанди, через виверження вулкану

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Люди рятувалися від потоку лави, яку викидає вулкан, зазначає електронне видання, додаючи, що офіційні дані про жертви поки не надходили. Влада ввела в дію план евакуації мешканців тих районів міста, яким загрожують потоки лави. Портал повідомляє про великий матеріальний збиток, який нанесено передмістям Гоми, розташованим в безпосередній близькості від вулкана.

Основний потік лави, за даними Actualite, рухається до аеропорту на північно-східній околиці Гоми. Є поки що непідтверджена інформація, що лава зупинилася на кордоні аеропорту і не проникла на його територію. Як запобіжний захід Місія ООН зі стабілізації в ДРК евакуювала з аеропорту декілька своїх літаків.

Фахівці зазначають, що напрямок руху лави схожий з тим, яке було під час виверження 2002 року, коли вона залила майже всю східну частину Гоми, включаючи злітно-посадкову смугу аеропорту. Тоді в місті загинули більше 100 осіб. Населення Гоми досягає 1,5 млн осіб.

Президент ДРК Фелікс Чісекеді оголосив в ніч на неділю, що перериває свій візит до Європи і екстрено повертається в країну. “Глава держави дуже уважно стежить за розвитком ситуації в зв’язку зі стихійним лихом, яке виникло через виверження вулкана”, — заявив офіційний представник президента.

Довідка

Виверження Н’їрагонго, одного з найактивніших вулканів Африки, відбулося ввечері в суботу. Висота вулкана становить 3 470 м. Одне з найбільш значних вивержень Н’їрагонго відбулося в 1977 році, тоді загинули понад 600 осіб.