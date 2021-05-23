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Более 5 тысяч человек бежали от лавы из Конго в Руанду, из-за извержения вулкана

Киев • УНН

 • 24195 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Более 5 тыс. жителей города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) бежали из своих домов в соседнюю Руанду из-за мощного извержения вулкана Ньирагонго. Об этом сообщил в воскресенье конголезский новостной портал Actualite, пишет УНН.

Более 5 тысяч человек бежали от лавы из Конго в Руанду, из-за извержения вулкана

Детали

Люди спасались от потока лавы, которую выбрасывает вулкан, отмечает электронное издание, добавляя, что официальные данные о жертвах пока не поступали. Власти ввели в действие план эвакуации жителей тех районов города, которым угрожают потоки лавы. Портал сообщает о крупном материальном ущербе, который нанесен пригородам Гомы, расположенным в непосредственной близости от вулкана.

Основной поток лавы, по данным Actualite, движется к аэропорту на северо-восточной окраине Гомы. Есть пока еще не подтвержденная информация, что лава остановилась на границе аэропорта и не проникла на его территорию. В качестве предупредительной меры Миссия ООН по стабилизации в ДРК эвакуировала из аэропорта несколько своих самолетов.

Специалисты отмечают, что направление движения лавы сходно с тем, которое было во время извержения 2002 года, когда она залила почти всю восточную часть Гомы, включая взлетно-посадочную полосу аэропорта. Тогда в городе погибли более 100 человек. Население Гомы достигает 1,5 млн человек.

Президент ДРК Феликс Чисекеди объявил в ночь на воскресенье, что прерывает свой визит в Европу и экстренно возвращается в страну. “Глава государства очень внимательно следит за развитием ситуации в связи со стихийным бедствием, возникшим из-за извержения вулкана”, — заявил официальный представитель президента.

Справка

Извержение Ньирагонго, одного из самых активных вулканов Африки, произошло вечером в субботу. Высота вулкана составляет 3 470 м. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда погибли более 600 человек.

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