Виверження вулкану у Конго: загинуло 15 людей

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За словами прес-секретаря уряду Патріка Муяї, внаслідок дорожньо-транспортних пригод під час евакуації населення в Саке загинуло 9 людей, 2 отримали смертельні опіки.

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“4 ув’язнених, які намагалися втекти з в’язниці Мунцензе, було спіймано, і це закінчилося смертю 4. Інші двоє спалені сьогодні вранці ”, - сказав Патрік Муяя, міністр інформації та зв’язку, речник уряду.

Губернатор Північного Ківу “наказав Збройним силам Демократичної Республіки Конго та Конголезькій національній поліції забезпечити безпеку міста Гома та шляхів евакуації, щоб уникнути випадків крадіжок, варварства та проникнення під час евакуації” .

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Вулкан Н’їрагонго, розташований недалеко від кордону ДР Конго з Руандою, почав вивергатися в суботу, 22 травня. За даними Управління вулканологічного моніторингу, яке базується на Гомі, лава рухається до кордону з Руандою.

У місті Гома знаходяться два діючих вулкани - Нямулагіра таН’їрагонго. Востаннє велике виверження Нійрагонго відбулося у 2002 році, коли було вбито близько 250 людей, а 120 000 інших залишились без даху над головою. Потік лави дістався до аеропорту Демократичної Республіки Конго (ДРК). Влада оголосила плани евакуації. Більше 5 тисяч осіб втікли від лави з ДР Конго до Руанди.