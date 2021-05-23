Вулканічна лава у Конго досягла аеропорту у Гомі: влада евакуйовує людей

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Уряд обговорює термінові заходи, які слід вжити зараз. План евакуації жителів Гоми активований, заявив речник уряду Патрік Муяя. Тисячі жителів Гоми пішки втекли з міста, щоб дістатися до кордону з Руандою, оскільки місто з майже 2 мільйонами населення було осяяне помаранчевим полум'ям.

Губернатор Північного Ківу, генерал-лейтенант Ндіма Конгба Констант, заявив, що місцеві сили цивільної оборони почали евакуювати жителів Гоми після виверження вулкана.

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Вулкан Нійрагонго, розташований недалеко від кордону ДР Конго з Руандою, почав вивергатися в суботу, 22 травня. За даними Управління вулканологічного моніторингу, яке базується на Гомі, лава рухається до кордону з Руандою.

У місті Гома знаходяться два діючих вулкани - Нямулагіра та Нійрагонго. Востаннє велике виверження Нійрагонго відбулося у 2002 році, коли було вбито близько 250 людей, а 120 000 інших залишились без даху над головою.