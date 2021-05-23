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Вулканічна лава у Конго досягла аеропорту у Гомі: влада евакуйовує людей

Київ • УНН

 • 27876 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Потік лави дістався до аеропорту Демократичної Республіки Конго (ДРК) на сході міста Гома після виверження вулкана Нійрагонго. Влада оголосила плани евакуації. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

Вулканічна лава у Конго досягла аеропорту у Гомі: влада евакуйовує людей

Деталі

Уряд обговорює термінові заходи, які слід вжити зараз. План евакуації жителів Гоми активований, заявив речник уряду Патрік Муяя. Тисячі жителів Гоми пішки втекли з міста, щоб дістатися до кордону з Руандою, оскільки місто з майже 2 мільйонами населення було осяяне помаранчевим полум'ям.

Губернатор Північного Ківу, генерал-лейтенант Ндіма Конгба Констант, заявив, що місцеві сили цивільної оборони почали евакуювати жителів Гоми після виверження вулкана.

Додатково

Вулкан Нійрагонго, розташований недалеко від кордону ДР Конго з Руандою, почав вивергатися в суботу, 22 травня. За даними Управління вулканологічного моніторингу, яке базується на Гомі, лава рухається до кордону з Руандою.

У місті Гома знаходяться два діючих вулкани - Нямулагіра та Нійрагонго. Востаннє велике виверження Нійрагонго відбулося у 2002 році, коли було вбито близько 250 людей, а 120 000 інших залишились без даху над головою.

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