Вулканическая лава в Конго достигла аэропорта в Гоме: власть эвакуирует людей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Поток лавы добрался до аэропорта Демократической Республики Конго (ДРК) на востоке города Гома после извержения вулкана Нийрагонго. Власти объявили планы эвакуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Правительство обсуждает срочные меры, которые следует принять сейчас. План эвакуации жителей Гоми активирован, заявил представитель правительства Патрик Муяя. Тысячи жителей Гоми пешком бежали из города, чтобы добраться до границы с Руандой, поскольку город с почти 2 миллионами населения был озарен оранжевым пламенем.
Губернатор Северного Киву, генерал-лейтенант Ндима Конгба Констант, заявил, что местные силы гражданской обороны начали эвакуировать жителей Гоми после извержения вулкана.
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Вулкан Нийрагонго, расположенный недалеко от границы ДР Конго с Руандой, начал извергаться в субботу, 22 мая. По данным Управления вулканологического мониторинга, основанное на Гоми, лава движется к границе с Руандой.
В городе Гома находятся два действующих вулкана - Нямулагира и Нийрагонго. Последний раз крупное извержение Нийрагонго произошло в 2002 году, когда были убиты около 250 человек, а 120 000 других остались без крыши над головой.