Извержение вулкана в Конго: погибли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В результате извержения вулкана Ньирагонго в городе Гома и его окрестностях уже погибли не менее 15 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Actualite.
Детали
По словам пресс-секретаря правительства Патрика Муяи, в результате дорожно-транспортных происшествий при эвакуации населения в Саке погибли 9 человек, 2 получили смертельные ожоги.
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“4 заключенных, пытавшихся бежать из тюрьмы Мунцензе, были пойманы, и это закончилось смертью 4. Двое сожжены сегодня утром”, — сказал Патрик Муяя, министр информации и связи, представитель правительства.
Губернатор Северного Киву “приказал Вооруженным силам Демократической Республики Конго и Конголезской национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и путей эвакуации, чтобы избежать случаев краж, варварства и проникновения во время эвакуации”.
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Вулкан Ньирагонго, расположенный недалеко от границы ДР Конго с Руандой, начал извергаться в субботу, 22 мая. По данным Управления вулканологического мониторинга, основанное на Гоми, лава движется к границе с Руандой.
В городе Гома находятся два действующих вулкана — Нямулагира та Ньирагонго. Последний раз крупное извержение Нийрагонго произошло в 2002 году, когда были убиты около 250 человек, а 120 000 других остались без крыши над головой. Поток лавы добрался до аэропорта Демократической Республики Конго (ДРК). Власти объявили планы эвакуации. Более 5000 человек бежали от скамьи из ДР Конго в Руанду.