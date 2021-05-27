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Извержение вулкана в Конго: тысячи людей покинули Гому после второго предупреждения

Киев • УНН

 • 18417 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Десятки тысяч людей были эвакуированы из города Гома в Демократической Республике Конго, опасаясь нового извержения вулкана. Местные власти заявили, что гора Ньирагонго может снова начать извержение без особого предупреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Извержение вулкана в Конго: тысячи людей покинули Гому после второго предупреждения

Детали

Ндима Конгба, военный губернатор провинции Северное Киву, приказал в четверг эвакуировать почти треть жителей города, заявив, что магма была обнаружена вблизи Гомы и близлежащих озерах Киву.

"Сейчас мы не можем исключить извержения на суше или под озером", - сказал Конгба.

Он добавил, что существуют и другие риски, связанные со взаимодействием магмы и воды в озере, такие как выброс потенциально опасных газов. По его словам, в 10-ти районах города объявлена ​​эвакуация из-за угрозы лавы.

"Очень важно держаться подальше от потоков лавы из-за опасности смерти от удушья или ожогов, - сказал он. - Люди должны брать с собой минимум... Эвакуацию нужно проводить спокойно и без спешки".

Власти организовали транспортировку людей в город Саке, расположенный примерно в 20 км к западу от Гомы.

Тысячи выехали в Руанду, остановившись в приграничном городе Гисене.

Власти Руанды направили этих людей в бывшей лагерь беженцев.

Контекст

Вулкан, расположенный в 10 км от Гомы, в минувшие выходные извергал лаву, в результате чего погибло 32 человека и тысячи остались без крова.

Тысячи людей покинули дома, но некоторые жители начали возвращаться.

Район сотрясали подземные толчки, которые разрушили несколько домов, а в земле образовались две трещины длиной несколько сотен метров.

Сотрясения также ощущались более чем в 90 км от столицы Руанды Кигали.

Дополнение

Гора Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире, но были опасения, что его активность не наблюдалась должным образом обсерваторией вулкана Гома, поскольку Всемирный банк сократил финансирование из-за обвинений в коррупции.
В отчете от 10 мая обсерватория предупредила об увеличении сейсмической активности.

В прошлом году директор обсерватории Катч Карум сообщил "Науке в действии" Всемирной службы ВВС, что лавовое озеро вулкана быстро наполняется, увеличивая вероятность извержения в ближайшие несколько лет. Но он также предупредил, что землетрясение может спровоцировать катастрофу раньше.

Последнее крупное извержение горы Ньирагонго произошло в 2002 году. В результате этого извержения погибли 250 человек, а 120 000 остались без крова.

Справка

Гома - город в ДРК на берегу озера, в котором проживает около 670 000 человек.

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