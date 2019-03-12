Вітер повалив 160 дерев та пошкодив 310 дахів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сильний вітер, який обрушився на Україну напередодні, повалив понад 160 дерев та пошкодив 310 дахів у 15 областях та Києві, 270 з них досі не відновлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
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"Внаслідок поривів вітру у 15 областях та м. Київ залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40). Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 160 повалених дерев", - йдеться у зведенні ДСНС з минулу добу.
Зокрема, через вітер у Чорткові Тернопільської області сталося руйнування покрівлі в готелі "Таня" на площі 500 кв. м.