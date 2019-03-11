На Тернопільщині сильний вітер зірвав дах готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У місті Чортків на вулиці Шевченка сильний вітер зірвав покрівлю з будівлі готелю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС Тернопільської області.
“Сьогодні о 08:40 у місті Чортків по вулиці Шевченка, зірвало покрівлю з будівлі готелю. Орієнтовна площа покрівлі 500 кв.м. В наслідок події ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
На місці події працює 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів 6-ї ДПРЧ Управління, оперативна група Чортківського РВ Управління, комісія Чортківської міської ради.
Нагадаємо, 10 березня, в Одеській області у місті Білгород-Дністровський внаслідок сильного пориву вітру пошкоджений дах п’ятиповерхового житлового будинку.