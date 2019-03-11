В Тернопольской области сильный ветер сорвал крышу отеля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В городе Чертков на улице Шевченко сильный ветер сорвал кровлю из здания отеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Тернопольской области.
"Сегодня в 08:40 в городе Тернополь по улице Шевченко, сорвало кровлю из здания отеля. Ориентировочная площадь кровли 500 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает 3 отделения пожарно-спасательных подразделений 6-й ДПРЧ Управление, оперативная группа Чертковского РО Управления, комиссия Чертковского городского совета.
Напомним, 10 марта, в Одесской области в городе Белгород-Днестровский результате сильного порыва ветра повреждена крыша пятиэтажного жилого дома.