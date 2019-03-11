В Одеській області від сильного вітру зірвало дах п’ятиповерхового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Вчора, 10 березня, в Одеській області у місті Білгород-Дністровський внаслідок сильного пориву вітру пошкоджений дах п’ятиповерхового житлового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“10 березня о 13:10 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в м. Білгород-Дністровський на вул. Маршала Бірюзова внаслідок пориву вітру пошкоджений дах п’ятиповерхового житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.
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Вітром частково зірвано шиферний дах житлового будинку на 96 квартир на площі 360 м. кв. Загиблих та постраждалих немає.
До надання допомоги залучена 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 чоловіка особового складу.
Нагадаємо, негода на Львівщині зривала дахи та валила дерева.