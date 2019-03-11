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В Одесской области от сильного ветра сорвало крышу пятиэтажного дома

В Одесской области от сильного ветра сорвало крышу пятиэтажного дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Вчера, 10 марта, в Одесской области в городе Белгород-Днестровский в результате сильного порыва ветра повреждена крыша пятиэтажного жилого дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"10 марта в 13:10 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в г. Белгород-Днестровский на ул. Маршала Бирюзова в результате порыва ветра повреждена крыша пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

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Ветром частично сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 м. кв. Погибших и пострадавших нет.

К оказанию помощи привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 3 человека личного состава.

Напомним, непогода во Львовской области срывала крыши и валила деревья.

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