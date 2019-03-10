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У Вінниці дерево вбило 11-річну дівчинку

У Вінниці дерево вбило 11-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У Вінниці по вул. Ватутіна, неподалік Східного автовокзалу, внаслідок падіння дерева 11-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.

“Слідством Лівобережного відділення поліції м. Вінниці відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі сьогодні, 10 березня, 11-річної вінничанки внаслідок падіння дерева. На місці події слідчо-оперативною групою поліції, експертами проведено першочергові слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, трагедія сталася 10 березня по вул. Ватутіна, неподалік Східного автовокзалу. Внаслідок падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги.

Усі обставини та причини трагедії будуть з’ясовані в рамках розслідування кримінального провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство, з приміткою “нещасний випадок”).

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