В Виннице дерево убило 11-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Виннице по ул. Ватутина, недалеко Восточного автовокзала, в результате падения дерева 11-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Следствием Левобережного отделения полиции г. Винница открыто уголовное производство по факту гибели сегодня, 10 марта, 11-летней винничанки результате падения дерева. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции, экспертами проведено первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко Восточного автовокзала. В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.
Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").