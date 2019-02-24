На Полтавщині дерево на смерть вбило чоловіка

"23.02.2019 року до Лубенської ЦРЛ з попереднім діагнозом: полі травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні переломи ребер, тупа травма живота госпіталізований громадянин Ф. 1966 року народження, мешканець с. Тарандинці Лубенського району, який згодом помер в реанімаційному відділенні лікарні. Травми потерпілий отримав обпилюючи на власному подвір’ї фруктового дерева, яке впало на господаря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області під час спиляння деревини 17-річний хлопець загинув внаслідок падіння на нього дерева.



