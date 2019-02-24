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На Полтавщині дерево на смерть вбило чоловіка

На Полтавщині дерево на смерть вбило чоловіка

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Полтавщині, у селі Тарандинці Лубенського району, під час обпилювання дерев травмовано чоловіка, який згодом помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

"23.02.2019 року до Лубенської ЦРЛ з попереднім діагнозом: полі травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні переломи ребер, тупа травма живота госпіталізований громадянин Ф. 1966 року народження, мешканець с. Тарандинці Лубенського району, який згодом помер в реанімаційному відділенні лікарні. Травми потерпілий отримав обпилюючи на власному подвір’ї фруктового дерева, яке впало на господаря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області під час спиляння деревини 17-річний хлопець загинув внаслідок падіння на нього дерева.

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