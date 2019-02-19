У Закарпатській області дерево вбило 17-річного хлопця

"Так, надійшло повідомлення 18 лютого о 15.44 від лікаря дитячої обласної клінічної лікарні в Мукачеве про те, що було госпіталізовано 17-річного хлопця з травмами, отриманими внаслідок падіння на нього дерева", - зазначили у поліції.

На місці події поліція встановила, що в селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Харківщині підліток загинув під потягом.