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У Закарпатській області дерево вбило 17-річного хлопця

У Закарпатській області дерево вбило 17-річного хлопця

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Закарпатській області під час спиляння деревини 17-річний хлопець загинув внаслідок падіння на нього дерева. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

"Так, надійшло повідомлення 18 лютого о 15.44 від лікаря дитячої обласної клінічної лікарні в Мукачеве про те, що було госпіталізовано 17-річного хлопця з травмами, отриманими внаслідок падіння на нього дерева", - зазначили у поліції.

На місці події поліція встановила, що в селі Вільховиця під час спиляння деревини бензопилою одне з дерев впало на місцевого мешканця, внаслідок чого хлопець отримав пошкодження, які виявилися несумісними з життям.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Харківщині підліток загинув під потягом.

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