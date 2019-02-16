На Харківщині підліток загинув під потягом

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Приміський електропотяг сполучення "Харків-Ізюм" під управлінням 31-річного машиніста смертельно травмував 16-річного мешканця Зміївського району. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

Трагедія сталася 15 лютого о 15:57 поблизу зупиночної платформи селища Слобожанське Зміївського району.

За попередніми даними хлопець переходив залізничні колії та не відреагував на звуковий сигнал поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалось.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 13 лютого, близько 18:00, дівчина 2002 року народження потрапила під маневровий потяг у Гайвороні.

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