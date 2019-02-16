На Харківщині підліток загинув під потягом

Трагедія сталася 15 лютого о 15:57 поблизу зупиночної платформи селища Слобожанське Зміївського району.

За попередніми даними хлопець переходив залізничні колії та не відреагував на звуковий сигнал поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалось.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 13 лютого, близько 18:00, дівчина 2002 року народження потрапила під маневровий потяг у Гайвороні.