В Харьковской области подросток погиб под поездом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пригородный электропоезд сообщения "Харьков-Изюм" под управлением 31-летнего машиниста смертельно травмировал 16-летнего жителя Змиевского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Трагедия произошла 15 февраля в 15:57 вблизи остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района.
По предварительным данным парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 13 февраля, около 18:00, девушка 2002 года рождения попала под маневровый поезд в Гайвороне.