В Закарпатской области дерево убило 17-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Закарпатской области во время спиляння древесины 17-летний парень погиб в результате падения на него дерева. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
"Да, поступило сообщение 18 февраля в 15.44 от врача детской областной клинической больницы в Мукачево о том, что было госпитализировано 17-летнего парня с травмами, полученными в результате падения на него дерева", - отметили в полиции.
На месте происшествия полиция установила, что в селе Ольховица во время спиляння древесины бензопилой одно из деревьев упало на местного жителя, в результате чего парень получил повреждения, оказались несовместимыми с жизнью.
По данным полиции, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Харьковской области подросток погиб под поездом.