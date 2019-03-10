Негода на Львівщині зривала дахи та валила дерева

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 березня. УНН. На Львівщині, через ускладнення погодних умов (сильний вітер) рятувальники ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

О 06:09 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Рава-Руська в сел. Куликів на вул. Львівська Жовківського району на проїжджу частину дороги впало дерево та перешкоджає руху автотранспорту. На місце події залучались рятувальники місцевої пожежної команди сел. Куликів, які провели роботи по порізці поваленого дерева та прибирання його з проїжджої частини.

О 07:21 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Миртюки Стрийського району на проїжджу частину дороги впало дерево та частково перешкоджало руху автотранспорту. Рятувальники 8 ДПРЧ м. Стрий провели роботи по порізці поваленого дерева та прибирання його з проїжджої частини дороги.

О 07:30 рятувальники отримали ще одне повідомлення, що в м. Сокаль на вул. Яворницького на проїжджу частину дороги впало дерево та перешкоджає руху автотранспорту. Рятувальники 22 ДПРЧ м. Сокаль здійснили порізку поваленого дерева та прибирали його з проїжджої частини дороги.

“Внаслідок подій ніхто не постраждав”, — повідомили в ДСНС.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, через пориви шквального вітру зірвало дах з будинку на вулиці Рибній. При цьому було пошкоджено дах на двох сусідніх будинках, а також припаркований поряд автомобіль.

Нагадаємо, українців попередили про сильний вітер.

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