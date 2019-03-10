Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру по країні у неділю, 10 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 березня у західних областях протягом доби пориви вітру 25-28 м/с, на решті території вдень 15-20 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні рятувальників.
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Як повідомляв УНН, буря призвела до відключення електропостачання в штатах Арканзас і Техас. Без доступу до електроенергії залишилися близько 23,5 тисяч осіб.