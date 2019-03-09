На півдні США понад 23 тисяч осіб опинилися без доступу до електроенергії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Буря призвела до відключення електропостачання в штатах Арканзас і Техас. Без доступу до електроенергії залишилися близько 23,5 тисяч осіб. Про це повідомила в суботу телекомпанія NBC, передає УНН.

За даними видання, будинки близько 13,5 тисяч осіб знеструмлені в Арканзасі, а ще більше 10 тис. - в Техасі.

Національна метеорологічна служба США в суботу попередила про потужні снігопади, що загрожують населенню північній частині великій території, що включає 12 штатів. Попередження перш за все стосується Міннесоти, Мічігану і району Великих озер, де висота снігового покриву може досягти 15 см. Торнадо прогнозуються в містах Нешвілл і Мемфіс (штат Теннессі), Саутхейвен (штат Міссісіпі) і Луїсвілл (штат Кентуккі).

Тиждень тому торнадо в Алабамі забрав життя 23 людей, в тому числі чотирьох дітей. Смерч залишив після себе смугу руйнувань протяжністю близько півтора кілометрів і шириною в півкілометра.

Як відзначило агентство Associated Press, настільки великого числа жертв торнадо не було в США за останні шість років, з травня 2013 року, коли у міста Мур в штаті Оклахома загинули 24 людини.

Як повідомляв УНН, віце-прем'єр Венесуели Хорхе Родрігес назвав масове відключення електроенергії у Венесуелі актом агресії. 

Нагадаємо, мешканці кількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання. Держсекретар Майкл Помпео поклав провину за відключення електроенергії на території Венесуели на адміністрацію президента Ніколаса Мадуро.

В лікарні міста Матурін в штаті Монагас, який залишився без електрики, впродовж п'ятниці померли 15 дітей.

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