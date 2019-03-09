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На юге США более 23 тысяч человек остались без доступа к электроэнергии

На юге США более 23 тысяч человек остались без доступа к электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 7995 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Буря привела к отключению электроснабжения в штатах Арканзас и Техас. Без доступа к электроэнергии остались около 23,5 тысяч человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC, передает УНН.

По данным издания, дома около 13,500 человек обесточены в Арканзасе, а еще более 10 тыс. - в Техасе.

Национальная метеорологическая служба США в субботу предупредила о мощных снегопадах, которые угрожают населению северной части обширной территории, включающей 12 штатов. Предупреждение прежде всего касается Миннесоты, Мичигана и района Великих озер, где высота снежного покрова может достичь 15 см. Торнадо прогнозируются в городах Нэшвилл и Мемфис (штат Теннесси), Саутхейвен (штат Миссисипи) и Луисвилл (штат Кентукки).

Неделю назад торнадо в Алабаме унес жизни 23 человек, в том числе четырех детей. Смерч оставил после себя полосу разрушений длиной около полутора километров и шириной в полкилометра.

Как отметило агентство Associated Press, столь большого числа жертв торнадо не было в США за последние шесть лет, с мая 2013 года, когда в города Мур в штате Оклахома погибли 24 человека.

Как сообщал УНН, вице-премьер Венесуэлы Хорхе Родригес назвал массовое отключение электроэнергии в Венесуэле актом агрессии.

Напомним, жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключения электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Николаса Мадуро.

В больнице города Матурин в штате Монагас, который остался без электричества, в течение пятницы умерли 15 детей.

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