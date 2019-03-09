Погода в Києві восьмого березня побила рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Вчора у Києві були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень. Про це повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
За даними синоптиків, вчора день стовпчик термометра досяг позначки 17,7° тепла. Попереднє максимальне значення становило 14,8° тепла у 2016 році.
Також найтеплішою була ніч на 9 березня, мінімальне значення температури становило 7° тепла, тоді як попереднє значення для цієї дати - 5,3° тепла у 2016 р.
Нагадаємо, на початку березня у Києві розпочалася метеорологічна весна, яка цього року прийшла на тиждень раніше кліматичної норми.