Погода в Киеве восьмого марта побила рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вчера в Киеве было превышено значение максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
По данным синоптиков, сегодня день столбик термометра достиг отметки +17,7°С. Предварительное максимальное значение составило +14,8°С в 2016 году.
Также теплой была ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило +7°С, тогда как предыдущее значение для этой даты - 5,3°С тепла в 2016
Напомним, в начале марта в Киеве началась метеорологическая весна, которая в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.