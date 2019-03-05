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Метеорологічна весна у столиці розпочалася раніше норми

Метеорологічна весна у столиці розпочалася раніше норми

Київ • УНН

 • 10453 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві розпочалася метеорологічна весна, цього року на тиждень раніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4°С. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі. Це значить, що до Києва завітала метеорологічна весна, цього року на тиждень раніше кліматичної норми", - повідомили кліматологи.

Вказано, що минула метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня – загалом 111 днів. "Це на 6 днів довше кліматичної норми. Серед зим XXI століття, вона виявилась четвертою за тривалістю, незважаючи на її загалом несуворість", - вказали кліматологи.

Особливістю зими було те, що на проспекті Науки вже з 15 листопада утворився стійкий сніговий покрив, який тримався протягом трьох місяців, що сталось вперше після 2012 року.

"Однак, незважаючи на це, мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було до цього лише 6 за 139 років спостережень", - вказали в обсерваторії.

Нагадаємо, зима у столиці встановила лише один температурний рекорд.

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